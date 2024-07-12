Донори Демпартії США заморозили $90 млн на кампанію Джо Байдена, доки він не вийде з передвиборчих перегонів

Деякі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Джо Байдена, поки він відмовляється знімати свою кандидатуру з виборів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.
Вказується, що внески мали бути скеровані до Future Forward, «комітету політичної дії» (PAC) – це звільнені від оподаткування організації, які використовують політики у США для фінансування кампаній.
За даними джерел, деякі серед заморожених сум перевищують десять мільйонів доларів.
Видання додає, що з початку виборчої кампанії Future Forward уже виділила 250 мільйонів доларів на телевізійну та цифрову рекламу на користь Байдена, тож замороження фінансування є відчутним ударом по його кампанії.
Раніше ми писали, що Джо Байден відхилив заклики знятися з виборів після непоспішних дебатів з Дональдом Трампом.
На запитання, чи знявся б він з виборів у разі, якщо переконається, що не зможе перемогти Трампа, Байден відповів: «Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: «Джо, вийди з перегонів», я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде».
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