Донори Демпартії США заморозили $90 млн на кампанію Джо Байдена, доки він не вийде з передвиборчих перегонів

Замороження пожертв на суму близько 90 мільйонів доларів може завдати удару по кампанії президента США.

Деякі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Джо Байдена, поки він відмовляється знімати свою кандидатуру з виборів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Вказується, що внески мали бути скеровані до Future Forward, «комітету політичної дії» (PAC) – це звільнені від оподаткування організації, які використовують політики у США для фінансування кампаній.

За даними джерел, деякі серед заморожених сум перевищують десять мільйонів доларів.

Видання додає, що з початку виборчої кампанії Future Forward уже виділила 250 мільйонів доларів на телевізійну та цифрову рекламу на користь Байдена, тож замороження фінансування є відчутним ударом по його кампанії.

Раніше ми писали, що Джо Байден відхилив заклики знятися з виборів після непоспішних дебатів з Дональдом Трампом.

На запитання, чи знявся б він з виборів у разі, якщо переконається, що не зможе перемогти Трампа, Байден відповів: «Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: «Джо, вийди з перегонів», я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде».

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