Євросоюз відтепер називатиме Абхазію та Цхінвалі окупованими територіями Грузії

Раніше ЄС в контексті цих територій використовував термін «breakaway», що приблизно можна перекласти як «сепаратистські».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз відтепер називатиме Абхазію та Цхінвалі окупованими територіями Грузії. Про це повідомляє видання Netgazeti.

Раніше ЄС в контексті Абхазії та Цхінвалі використовував термін breakaway («що відколовся»), що приблизно можна перекласти як «сепаратистські».

Видання вказує, що рішення про зміну термінології ухвалили на засіданні постійних представників країн ЄС ще в травні.

Документ підтримав пропозицію Європейської служби зовнішніх дій – зовнішньополітичного відомства ЄС – послуговуватись формулюванням «окуповані самопроголошені регіони Абхазії та Південної Осетії» у спілкуванні з громадськістю та владою Грузії.

У Службі закордонних справ Євросоюзу підтвердили, що документ остаточно ухвалили на засіданнях Ради ЄС 13-14 травня і він не потребує подальших процедур.

Додається, що першу заяву з новою термінологією виголосив речник Єврокомісії Петер Стано 9 червня, коментуючи так звані «парламентські вибори» в окупованій «Південній Осетії».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.