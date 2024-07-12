Евросоюз отныне будет называть Абхазию и Цхинвали оккупированными территориями Грузии

Ранее ЕС в контексте этих территорий использовал термин «breakaway», что примерно можно перевести как «сепаратистские».

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Европейский Союз отныне будет называть Абхазию и Цхинвали оккупированными территориями Грузии. Об этом сообщает издание Netgazeti.

Ранее ЕС в контексте Абхазии и Цхинвали использовал термин breakaway («отколовшийся»), который примерно можно перевести как «сепаратистские».

Издание указывает, что решение об изменении терминологии было принято на заседании постоянных представителей стран ЕС еще в мае.

Документ поддержал предложение Европейской службы внешних действий – внешнеполитического ведомства ЕС – использовать формулировку «оккупированные самопровозглашенные регионы Абхазии и Южной Осетии» в общении с общественностью и властями Грузии.

В Службе иностранных дел Евросоюза подтвердили, что документ окончательно был принят на заседаниях Совета ЕС 13-14 мая и не требует дальнейших процедур.

Первое заявление с новой терминологией заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано 9 июня, комментируя так называемые «парламентские выборы» в оккупированной «Южной Осетии».

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