Первый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов завершился провалом: почему так произошло и что будет дальше

В Конкурсной комиссии констатировали – достойных кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов найти очень тяжело.

Кандидаты на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Евгений Васильев и Юрий Пшевлоцкий

Первый в истории судебной власти Украины конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов закончился полным фиаско.

12 июля Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), после состоявшихся накануне собеседований с двумя финалистами конкурса, объявила о необходимости проведения нового конкурса, поскольку из-за отсутствия необходимого количества кандидатов для представления их в Совет правосудия, конкурс потерял какой-либо смысл.

Новый конкурс будет проходить уже по другим правилам.

Неудача первого конкурса на должность руководителя СДИ может иметь последствия для запуска всей Службы дисциплинарных инспекторов и существенно скорректировать дату начала работы Службы.

Напомним, что на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов может быть назначено лицо, которое достигло тридцати лет, имеет высшее юридическое образование, имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б», либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо с опытом работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее трех лет, а также свободно владеет иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы.

Согласно условиям конкурса, кандидаты на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов должны были предоставить копию сертификата международного образца или иного документа, подтверждающего свободное владение английским или французским языками (не ниже В2).

Руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад в размере 84 080 гривен.

Служба дисциплинарных инспекторов является автономным подразделением в составе Высшего совета правосудия, которое будет осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Как прошли собеседования с претендентами на должность

До финального этапа конкурса, который начался еще 19 декабря 2023 года, дошли только два претендента на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов из 11, допущенных к участию в конкурсе.

Это соответственно:

Васильев Евгений Александрович – адвокат (с 2011 года), доцент кафедры истории государства и права Украины и зарубежных стран Национального юридического университета им. Я. Мудрого

Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат (с 2017 года), советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»

За предыдущий этап конкурса – выполнение практического задания, Евгений Васильев получил 79,1 балла из 100 возможных, а Юрий Пшевлоцкий – 95,5 балла.

Во время собеседований 11 июля кандидаты пытались продемонстрировать свои лучшие качества и попытались доказать, что именно они должны занять должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Источник фото: Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Вместе с тем у обоих претендентов были заметны проблемные нюансы:

во-первых, ни один из них ранее не был непосредственно причастен к работе органов системы правосудия или формированию дисциплинарной практики в отношении судей, никто из них не обращался даже с дисциплинарными жалобами относительно судей.

во-вторых, у обоих кандидатов есть либо слишком специфический, либо вообще отсутствует опыт управления большим коллективом, как собственно и опыт организации работы любого государственного или частного учреждения.

в-третьих, трудно сказать, насколько вообще оба кандидата серьезно планировали связать свою жизнь и карьеру со Службой дисциплинарных инспекторов. Евгений Васильев, например, одновременно участвует в конкурсе на должность судьи апелляционного хозяйственного суда и сообщил Конкурсной комиссии, что в случае победы в указанном конкурсе он все же хотел бы стать судьей.

в-четвертых, оба кандидата только в общих чертах представляют, что и как нужно делать в должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и каким образом выстраивать коммуникацию с Советом правосудия, ведь СДИ является хоть и автономным подразделением, но все же входит в структуру Совета правосудия со всеми вытекающими последствиями.

В ходе собеседования Евгений Васильев рассказал Конкурсной комиссии о необходимости введения прозрачной процедуры проверки дисциплинарных жалоб на судей.

«Целью деятельности СДИ не должно быть преследование судей, должно быть должное реагирование на жалобы граждан, с мотивированными решениями, как в случае привлечения судьи к ответственности, так и в случае признания жалобы на судью неприемлемой», - сообщил Евгений Васильев.

Он отметил, что необходимо разработать Положение о службе дисциплинарных инспекторов, а также определить перечень обстоятельств, которые должны проверять дисциплинарные инспекторы. Должны быть и четкие требования к структуре и содержанию документов, которые составляют дисциплинарные инспекторы. Также необходимо разработать основания и для привлечения к ответственности самих дисциплинарных инспекторов.

По мнению кандидата, необходимо создать унифицированную электронную форму подачи жалоб с соответствующими шаблонами – электронная жалоба должна содержать не более 2 тыс. знаков.

Также было бы неплохо внедрить программный модуль с информацией обо всех дисциплинарных производствах, чтобы следить за состоянием рассмотрения жалоб и контролировать сроки их рассмотрения. Программный модуль позволит проверять единство подходов в дисциплинарной практике инспекторов, а также позволит следить за дальнейшей судьбой выводов, возвращенных ВСП дисциплинарным инспекторам на доработку.

В целом, по мнению претендента, информатизация работы дисциплинарных инспекторов позволит определять качество и эффективность работы инспекторов, проверять соблюдение ими сроков рассмотрения жалоб и т. д.

Отдельный вопрос, который, по мнению Евгения Васильева, требует решения – это недопущение влияния членов Совета правосудия на дисциплинарных инспекторов. Для этого должен быть разработан четкий алгоритм действий, позволяющий дисциплинарным инспекторам беспрепятственно сообщать о таких случаях, а самой ВСП должным образом и оперативно реагировать на подобные инциденты.

Также Евгений Васильев рассказал, что, по его мнению, в Украине действительно есть проблема с доверием к судебной власти.

«Есть проблема безнаказанности судей, которые совершили ошибочные шаги, но не были быстро и эффективно привлечены к ответственности. Следует как можно быстрее рассматривать жалобы в отношении таких судей. Судьи должны понимать, что если они нарушили закон, то наказание будет неотвратимым», - отметил претендент.

Вместе с тем члены Конкурсной комиссии обратили внимание, что у Евгения Васильева практически нет опыта управления коллективами - как адвокат он осуществляет профессиональную деятельность индивидуально.

Как дополнительно сообщил кандидат, в своей адвокатской практике он пытается не иметь дел с «токсичными клиентами». Первоначальные консультации у Евгения Васильева обычно бесплатные, а почасовая оплата уже во время работы – от 1 тыс. гривен до 2 тыс. гривен в час. Впрочем, как добавил Евгений Васильев, с 2022 года его доходы как адвоката значительно снизились.

Также возникли вопросы и к мотивации Евгения Васильева. Дело в том, что он является участником объявленного ВККС в прошлом году конкурса на должности судей апелляционных судов. Сам Евгений Васильев претендует на должность судьи апелляционного хозяйственного суда.

«Конкурс на должности судей длится достаточно долго, я могу это время работать в должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов. В перспективе я хочу стать судьей, планирую реализовать свои профессиональные амбиции», – рассказал Евгений Васильев.

Впрочем, похоже, что членам Конкурсной комиссии было сложно представить, как руководитель Службы дисциплинарных инспекторов, то есть органа, который необходимо создавать фактически с нуля, одновременно будет ходить на экзамены и собеседования в ВККС.

За всю профессиональную карьеру адвоката и ученого-правоведа, со случаем, который хоть как-то был бы похож на коррупцию, Евгений Васильев сталкивался только один раз – когда-то студент первого курса, проваливший экзамен, подошел к Евгению Васильеву и предложил преподавателю «решить вопросы». Евгений Васильев отреагировал на действия студента достаточно спокойно – отправил его читать учебники и в библиотеку, а затем приходить на новый экзамен.

Во время собеседования с адвокатом Юрием Пшевлоцким к кандидату возникло немало вопросов, которые касались, в основном, его имущества и родственных связей.

У Юрия Пшевлоцкого стаж деятельности в сфере права составляет более 20 лет, а его профессиональная карьера была связана с банковскими учреждениями и телекоммуникационной компанией «Киевстар».

Членам Конкурсной комиссии Юрий Пшевлоцкий сообщил, что в Украине необходимо восстановить доверие к судам и правосудию в целом.

Вместе с тем, по мнению кандидата, в дисциплинарной практике СДИ должен быть четкий предел – инспекторы не имеют права вмешиваться в профессиональную деятельность судьи, а должны уметь оценить только то, что касается возможного нарушения судьей норм закона.

Прежде всего, как отметил Юрий Пшевлоцкий, Службе дисциплинарных инспекторов необходимо будет преодолеть организационные проблемы, а также решить вопрос с помещением для размещения СДИ и материально-техническим обеспечением Службы.

Также, по мнению претендента, было бы неплохо создать «электронный кабинет» на сайте ВСП, в котором судьи и авторы жалоб на судей могли бы следить за происходящим с соответствующими жалобами и дисциплинарными производствами и направлять необходимые документы, которые видели бы все участники производства.

Как добавил Юрий Пшевлоцкий, СДИ придется много работать над нормативными документами, научиться давать оценку обоснованности жалоб на судей, а также построить эффективный механизм сотрудничества с Высшим советом правосудия.

Вместе с тем, кандидат признал, что у него нет опыта управления большими коллективами, к тому же в условиях определенной иерархии.

«У меня есть опыт управления адвокатской фирмой, но у нас немного адвокатов – всего 4. К тому же у нас партнерские отношения, вертикального подчинения как на госслужбе у нас нет», - рассказал Юрий Пшевлоцкий.

Также претендент рассказал, что за время профессиональной карьеры лично он не сталкивался с ситуацией, когда у него «возникло бы желание подать жалобу на судью».

Члены Конкурсной комиссии обратили внимание, что отец кандидата Николай Пшевлоцкий, был председателем Сокальской районной государственной администрации Львовской области и занимался политической деятельностью.

При этом как сам кандидат, так и его близкие родственники получили ряд земельных участков именно в Сокальском районе.

В 2011 году Юрий Пшевлоцкий создал в Сокальском районе фермерское хозяйство площадью 32 га, которое планировало выращивать фундук и грецкий орех. А уже в 2012 году началось разделение земель хозяйства на паи.

Далее случилась настоящая детективная история – в 2021 году компания «Велл Ко», специализирующаяся на добыче газа, которая, по данным СМИ, принадлежит брату действующего главы Львовской областной государственной администрации Степану Козицкому, получила разрешение на добычу газа на земельных участках, которыми пользуется фермерское хозяйство Юрия Пшевлоцкого.

Сам Юрий Пшевлоцкий сообщил, что ничего конкретного об этой истории сообщить не может. Он лишь отметил, что на указанном земельном участке никакой добычи газа не ведется и в принципе там не возможна добыча газа из-за отсутствия надлежащих газоносных пластов.

Судя по дальнейшим событиям, некоторые ответы кандидата оказались не слишком убедительными для членов Конкурсной комиссии.

«Приговор» конкурсу и новые правила

Утром 12 июля Конкурсная комиссия объявила своеобразный «приговор» первому в истории конкурсу на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Участие Юрия Пшевлоцкого в конкурсе (а также в конкурсах на должность заместителя СДИ и дисциплинарного инспектора) было прекращено.

Основание – несоответствие кандидата критерию добропорядочности и этическим стандартам.

Соответственно, после указанного решения Конкурсной комиссии, потерял смысл и сам конкурс, ведь у Высшего совета правосудия, который и назначает руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, не было б необходимого количества кандидатов для назначения лучшего из них, то есть альтернативы.

В итоге 12 июля Конкурсная комиссия обратилась в Высший совет правосудия с уведомлением о необходимости объявления нового конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Новый конкурс будет проходить уже по другим правилам – от кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов отныне не будет требоваться предоставить сертификат об уровне владения иностранными языками.

Вместе с тем, кандидаты на должность руководителя СДИ дополнительно должны подготовить качественное мотивационное письмо.

«Я хотел бы пригласить всех соответствующих критериям кандидатов принять участие в конкурсе. Я знаю, что наши критерии достаточно высоки, но я уверен, что в этой стране очень много кандидатов, которые могут принять участие и которые хотят построить мощное учреждение – Службу дисциплинарных инспекторов. Нужно только, чтобы они попробовали и отправились на конкурс», - напоследок сообщил член Конкурсной комиссии, представитель Словакии Павол Жилинчик.

Проблемные нюансы конкурса

Следует отметить, что конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов «хромал» с самого начала.

Квалификационные требования к руководителю Службы дисциплинарных инспекторов, как внешним наблюдателям, так и потенциальным участникам конкурса, казались слишком суровыми и искусственно ограничивающими количество участников конкурса.

Найти соответствующее количество кандидатов, да еще и во время войны, успешно преодолевших несколько этапов конкурса – тестирование когнитивных навыков, психологическое тестирование, выполнение практического задания и, наконец, удачно прошедших собеседование и проверку на добропорядочность, оказалось крайне сложно.

О том, что у конкурса возникли проблемы, Конкурсная комиссия осознала еще в мае, когда после тестирования когнитивных навыков, на должность руководителя СДИ осталось всего 2 претендента из 11.

Кстати, итоги тестирования когнитивных навыков во время конкурсов на должность руководителя СДИ, заместителя руководителя Службы и дисциплинарных инспекторов, настолько впечатлили Высшую квалификационную комиссию судей, что там до сих пор не решили, следует ли проводить аналогичное тестирование во время объявленных Комиссией конкурсов на должности судей. В ВККС подозревают, что после подобного тестирования, Комиссии просто не с кем будет проводить собеседования и собственно из кого выбирать судей, например, апелляционных судов.

В целом провал конкурса может иметь последствия для запуска работы всей Службы дисциплинарных инспекторов.

Впрочем, не исключено, что запускать работу СДИ придется заместителю руководителя Службы, но в статусе исполняющего обязанности руководителя – это в случае, если конкурс на должность заместителя руководителя СДИ окажется более удачным.

По предварительным расчетам Конкурсной комиссии и Совета правосудия, СДИ должна быть создана уже в сентябре 2024 года.

Однако уже точно понятно, что новый конкурс на должность руководителя СДИ – это длительная процедура, поскольку одна только специальная проверка новых кандидатов может затянуться на несколько месяцев.

Автор: Вячеслав Хрипун

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