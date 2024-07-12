Доноры Демпартии США заморозили $90 млн на кампанию Джо Байдена, пока он не выйдет из предвыборной гонки

Заморозка пожертвований на сумму около 90 миллионов долларов может нанести удар по кампании президента США.

Некоторые доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов на предвыборную кампанию Джо Байдена, пока он отказывается снимать свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Указывается, что взносы должны быть направлены в Future Forward, «комитет политического действия» (PAC) – это освобожденные от налогообложения организации, использующие политики в США для финансирования кампаний.

По данным источников, некоторые из замороженных сумм превышают десять миллионов долларов.

Издание добавляет, что с начала избирательной кампании Future Forward уже выделила 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу в пользу Байдена, так что заморозка финансирования является ощутимым ударом по его кампании.

Ранее мы писали, что Джо Байден отклонил призывы сняться с выборов после неспешных дебатов с Дональдом Трампом.

На вопрос, снялся ли он с выборов в случае, если убедится, что не сможет победить Трампа, Байден ответил: «Если бы Господь Всемогущий взошел и сказал: «Джо, выйди из гонки», я бы вышел из них. Господь Всемогущий не сойдет».

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