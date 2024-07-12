Польша предлагает сжигать уголь собственной добычи и отдавать производимую электроэнергию Украине

Польша попросила встречу с Еврокомиссией, чтобы обсудить этот вопрос.

Польша готова передавать Украине электроэнергию, полученную за счет сжигания польских углей на польских ТЭС. Страна уже обратилась в Еврокомиссию с соответствующим предложением. Об этом сообщил представитель ЕС Тим Макфи, передает издание Onet.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита Президента Владимира Зеленского в Варшаву 8 июля.

По его словам, Польша готова это делать, если не будет платить за выбросы.

Туск убежден, что это обеспечило бы дополнительный источник поставок электроэнергии для Украины, чья электростанция - цель российских ракетных атак.

Стало известно, что 12 июля Польша попросила встречу с Еврокомиссией, чтобы обсудить этот вопрос.

«Электроэнергия, производимая электростанциями в ЕС и поставленная в Украину, подпадает под действие обычных правил схемы торговли выбросами ЕС: электростанции должны сдавать квоты и, соответственно, платить за эти выбросы», – подчеркнул спикер ЕК.

Он добавил, что Еврокомиссия остается преданной поддержке энергетической системы Украины в течение следующей зимы, но он не хотел бы спекулировать по поводу польской идеи, поскольку не знает деталей.

По словам спикера, Еврокомиссия сосредотачивается на увеличении мощностей для экспорта электроэнергии в Украину. Синхронизация электросетей ЕС и Украины произошла сразу после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Варшаве Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами.

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