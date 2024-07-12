Колишнього посла Польщі при НАТО Томаша Шатковського звинувачують у шпигунстві, — заявив Дональд Туск

Шатковського звинувачують у «неправильному поводженні з секретними документами, контактах з іноземними спецслужбами, отриманні несанкціонованої фінансової вигоди».

Фото: polskieradio.pl

Колишнього посла Польщі при НАТО Томаша Шатковського звинувачують у роботі на іноземну розвідку. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє РАР.

Туск зазначив, що згідно з висновками Служби військової контррозвідки Польщі, Шатковського звинувачують у «неправильному поводженні з секретними документами, контактах з іноземними спецслужбами, отриманні несанкціонованої фінансової вигоди».

Також його підозрюють у тому, що він «перебував під впливом пропозицій і настанов іноземних компаній» під час підготовки державних документів, які стосуються державної безпеки.

Дональд Туск також зазначив, що на початку травня польські служби безпеки передали президенту Анджею Дуді меморандум, в якому перерахували заперечення проти Шатковського, але Дуда тоді сказав, що не побачив доказів злочину з боку Шатковського.

Як відомо, Томаша Шатковського призначили послом Польщі при НАТО у 2019 році.

У травні його відкликав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але президент Дуда відмовляється визнати цю зміну і призначити на місце Шатковського нового посла Яцека Найдера, якого висунув голова МЗС.

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