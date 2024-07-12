Бывший посол Польши при НАТО Томаш Шатковский обвиняется в шпионаже, — заявил Дональд Туск

Шатковский обвиняется в «неправильном обращении с секретными документами, контактах с иностранными спецслужбами, получении несанкционированной финансовой выгоды».

Фото: polskieradio.pl

Бывшего посла Польши при НАТО Томаша Шатковского обвиняют в работе на иностранную разведку. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщает РАР.

Туск отметил, что согласно выводам Службы военной контрразведки Польши, Шатковский обвиняется в «неправильном обращении с секретными документами, контактах с иностранными спецслужбами, получении несанкционированной финансовой выгоды».

Также он подозревается в том, что он «находился под влиянием предложений и установок иностранных компаний» при подготовке государственных документов, касающихся государственной безопасности.

Дональд Туск также отметил, что в начале мая польские службы безопасности передали президенту Анджею Дуде меморандум, в котором перечислили возражения против Шатковского, но Дуда тогда сказал, что не увидел доказательств преступления со стороны Шатковского.

Как известно, Томаш Шатковский был назначен послом Польши при НАТО в 2019 году.

В мае его отозвал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, но президент Дуда отказывается признать это изменение и назначить на место Шатковского нового посла Яцека Найдера, выдвинутого главой МИД.

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