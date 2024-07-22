Журнал Time випустив обкладинку з Камалою Гарріс, яка змінює Джо Байдена

У журналі Time вирішили обіграти свою стару обкладинку про Джо Байдена та Камалу Гарріс.

Щотижневий американський журнал Time показав обкладинку нового випуску, на якій віце-президентка США Камала Гарріс змінює президента Джо Байдена.

Нова обкладинка Time з'явилася після того, як нинішній глава Білого дому повідомив про свою відмову брати участь у президентських перегонах.

Байден закликав підтримати Камалу Гарріс кандидатом від Демократичної партії на вибори у листопаді. Він хоче, щоб «демократи об'єдналися заради перемоги над Трампом».

Зі свого боку Гарріс зазначила, що для неї «велика честь отримати підтримку від президента», тому вона «боротиметься за номінацію в кандидати та об'єднання Демократичної партії».

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