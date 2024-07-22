Журнал Time выпустил обложку с Камалой Харрис, сменяющей Джо Байдена

В журнале Time решили обыграть свою старую обложку о Джо Байдене и Камалы Харрис.

Еженедельный американский журнал Time показал обложку к новому выпуску, на которой вице-президент США Камала Харрис сменяет президента Джо Байдена.

Новая обложка Time появилась после того, как нынешний глава Белого дома сообщил о своем отказе участвовать в президентской гонке.

Байден призвал поддержать Камалу Харрис кандидатом от Демократической партии на выборы в ноябре. Он хочет, чтобы «демократы объединились ради победы над Трампом».

Со своей стороны Харрис отметила, что для нее «большая честь получить поддержку от президента», поэтому она будет «бороться за номинацию в кандидаты и объединение Демократической партии».

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