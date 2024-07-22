Спасатели на Днепре продолжили поиски парня, который упал в реку из-за аварии на аттракционе

Поисковая операция 20-летнего парня на Днепре продолжилась 22 июля.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как известно, тело парня, упавшего в Днепр в Киеве в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста, не было найдено 21 июня.

В пресс-службе столичной полиции 22 июля сообщили, что правоохранители совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски 20-летнего парня, который вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.

Напомним, несчастный случай произошел вчера около 14:00. Поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, длилась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 кв. м дна, а также 12000 кв. м с помощью эхолота.

«Вчера, с наступлением сумерек, поисковая операция была прекращена. Пока поисковые мероприятия продолжены», - заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила дело по факту обрыва канатной дороги в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.