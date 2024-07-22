Рятувальники на Дніпрі продовжили пошуки хлопця, що впав у річку через аварію на атракціоні

Пошукова операція 20-річного хлопця на Дніпрі продовжилася 22 липня.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Як відомо, тіло хлопця, який впав у Дніпро в Києві внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту, 21 липня не було знайдено.

У пресслужбі столичної поліції 22 липня повідомили, що правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці продовжили пошуки 20-річного хлопця, який вчора, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса.

Нагадаємо, нещасний випадок стався вчора близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС тривала близько семи годин. За цей час було обстежено водолазами 8000 м. кв дна, а також 12000 м. кв за допомогою ехолота.

«Вчора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено», - заявили у поліції.

Раніше ми писали, що поліція відкрила справу за фактом обриву канатної дороги у Києві.

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