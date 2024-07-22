Усі лідери Демократичної партії підтримали Камалу Гарріс, як нову кандидатку в президенти США

Голови Демократичної партії на рівні штатів підтримали висунення у президенти віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Усі 50 лідерів штатів Демократичної партії підтримують Камалу Гарріс як кандидата в президенти від партії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

За даними джерела, лідери штатів провели телефонну розмову у неділю після того, як Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру в президенти від партії.

Одне джерело стверджує, що Гарріс, який зараз є віцепрезидентом, отримала «повну підтримку» як кандидата від партії.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів та підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена негайно піти у відставку.

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