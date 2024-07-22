Все лидеры Демократической партии поддержали Камалу Харрис, как новую кандидатку в президенты США

Главы Демократической партии на уровне штатов поддержали выдвижение в президенты вице-президента Камала Харрис.

Все 50 лидеров штатов Демократической партии поддерживают Камалу Харрис как кандидата в президенты от партии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источника, лидеры штатов провели телефонный разговор в воскресенье, после того как Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру в президенты от партии.

Один источник утверждает, что Харрис, которая сейчас является вице-президентом, получила «полную поддержку» в качестве кандидата от партии.

Напомним, 21 июля стало известно, что Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку.

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