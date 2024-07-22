Українка намагалася ввезти в Польщу сервала під виглядом домашнього кота

Жінка стверджувала, що це домашній кіт породи сервал.

Джерело фото: podkarpackie.kas.gov.pl

Співробітники митно-податкової служби Підкарпатської КАС під час перевірки на польсько-українському кордоні виявили сервала савани. Інцидент трапився у пункті пропуску «Корчова», повідомили 19 липня на сторінці відомства.

Тварина, яку перевозила без необхідних дозволів за кордон українка, – саванний сервал, що охороняється Вашингтонською конвенцією (CITES). Ввезення таких тварин до Європейського Союзу можливе на підставі попередньо виданих дозволів та сертифікатів.

«Хижака перевозили в транспортері на задньому сидінні легкового автомобіля, що в’їжджав до Польщі з України. Громадянка України, яка перевозила тварину, не надала відповідних дозволів та сертифікатів CITES, необхідних для перевезення через кордон видів тварин під охороною. Вона стверджувала, що це домашній кіт породи сервал», – повідомили в KAS.

Детальний ветеринарний огляд тварини підтвердив, що це дворічна самка саванного сервала (Leptailurus serval). Ця тварина – хижий ссавець з характерними довгими кінцівками, який у дикій природі зустрічається в Африці на південь від Сахари. Характерною рисою сервала є його великі вуха, які дають йому відмінний слух – найважливіше відчуття під час полювання.

«Незаконне перевезення тварин, що перебувають під загрозою зникнення, через кордон ЄС є злочином, що карається позбавленням волі від трьох місяців до п’яти років. Проти 32-річної жінки, яка незаконно перевозила сервала, порушено кримінальне провадження, яке веде Підкарпатська митно-фіскальна служба в Перемишлі», – додали у KAS.

Вилучений сервал наразі перебуває в одному з центрів реабілітації диких тварин, там він залишиться до рішення суду.

Джерело фото: podkarpackie.kas.gov.pl

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