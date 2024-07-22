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Украинка пыталась ввезти в Польшу сервала под видом домашнего кота

11:48, 22 июля 2024
Женщина утверждала, что это домашний кот породы сервал.
Украинка пыталась ввезти в Польшу сервала под видом домашнего кота
Источник фото: podkarpackie.kas.gov.pl
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Сотрудники таможенно-налоговой службы Подкарпатской КАС во время проверки на польско-украинской границе обнаружили сервалы саванны. Инцидент произошел в пункте пропуска «Корчева», сообщили 19 июля на странице ведомства.

Животное, которое перевозила без необходимых разрешений за границу украинка, – саванный сервал, охраняемый Вашингтонской конвенцией (CITES). Ввоз таких животных в Европейский Союз возможен на основании предварительно выданных разрешений и сертификатов.

«Хищника перевозили в транспортере на заднем сиденье легкового автомобиля, въезжавшего в Польшу из Украины. Гражданка Украины, которая перевозила животное, не предоставила соответствующих разрешений и сертификатов CITES, необходимых для перевозки через границу видов животных под охраной. Она утверждала, что это домашний кот породы сервал», – сообщили в KAS.

Подробный ветеринарный осмотр животного подтвердил, что это двухлетняя самка саванного сервала (Leptailurus serval). Это животное – хищное млекопитающее с характерными длинными конечностями, которое в дикой природе встречается в Африке к югу от Сахары. Характерной чертой сервала являются его большие уши, которые дают ему отличный слух – важнейшее чувство во время охоты.

«Незаконная перевозка животных, находящихся под угрозой исчезновения, через границу ЕС является преступлением, которое карается лишением свободы от трех месяцев до пяти лет. Против 32-летней женщины, незаконно перевозившей сервала, возбуждено уголовное производство, которое ведет Подкарпатская таможенно-фискальная служба в Перемышле», – добавили в KAS.

Изъятый ​​сервал находится в одном из центров реабилитации диких животных, там он останется до решения суда.

Источник фото: podkarpackie.kas.gov.pl

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