США заморозили $95 млн допомоги Грузії через антидемократичні дії влади, – держсекретар Блінкен

США призупинили допомогу Грузії через порушення стандартів для вступу в ЄС та НАТО.

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Сполучені Штати Америки ухвалили рішення призупинити надання частини допомоги Грузії через антидемократичні дії грузинської влади, що суперечать прагненню країни до членства в Європейському Союзі та НАТО, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це йдеться на сайті Держдепу.

Зокрема, США заморожують допомогу на суму понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо йшла на підтримку грузинського уряду. Блінкен зазначив, що антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинської влади суперечать стандартам, необхідним для членства в ЄС та НАТО.

«Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО», – зазначив Блінкен.

Однак, США продовжать підтримувати програми, які сприяють розвитку демократії, верховенству права, незалежним ЗМІ та економічному прогресу в Грузії.

«Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням», – додав Блінкен.

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