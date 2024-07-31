США заморозили $95 млн помощи Грузии из-за антидемократических действий властей, – госсекретарь Блинкен

США приостановили помощь Грузии из-за нарушения стандартов для вступления в ЕС и НАТО.

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Соединенные Штаты Америки приняли решение приостановить предоставление части помощи Грузии из-за антидемократических действий грузинских властей, противоречащих стремлению страны к членству в Европейском Союзе и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом говорится на сайте Госдепа.

В частности, США замораживают помощь на сумму более 95 миллионов долларов, которая непосредственно шла на поддержку грузинского правительства. Блинкен отметил, что антидемократические действия и ложные заявления грузинских властей противоречат стандартам, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

«Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО», - отметил Блинкен.

Однако, США продолжат поддерживать программы, которые способствуют развитию демократии, верховенству права, независимым СМИ и экономическому прогрессу в Грузии.

«Мы будем оставаться преданными грузинскому народу и его евроатлантическим стремлениям», - добавил Блинкен.

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