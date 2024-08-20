У Варшаві через зливи обвалився дах торговельного центру

У польській столиці обвалився дах торгового центру Sadyba Best Mall, обійшлося без постраждалих.

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У польській столиці Варшаві обвалився дах торговельного центру Sadyba Best Mall через сильні дощі. Про це повідомляє польське видання Tysol.

Капітан Якуб Новак із міського штабу Державної протипожежної служби Польщі розповів телеканалу TVN Warszawa, що дах обвалився через значний натиск води.

Торговий центр наразі закритий. Рятувальники були оперативно направлені на місце події, підтвердив пресофіцер муніципального коменданта Державної пожежної служби Варшави. Інформації про постраждалих поки що немає.

Менеджери торгового центру в соцмережах повідомили, що приміщення буде «зачинено до подальшого повідомлення».

«У зв’язку з сильними опадами ТРЦ «Садиба Бест Молл» закритий до подальшого повідомлення. Просимо вибачення за незручності», – йдеться в офіційній заяві адміністрації центру.

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