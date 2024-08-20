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В Варшаве из-за ливней обвалилась крыша торгового центра из-за ливня

20:48, 20 августа 2024
В польской столице обвалилась крыша торгового центра Sadyba Best Mall, обошлось без пострадавших.
В Варшаве из-за ливней обвалилась крыша торгового центра из-за ливня
Фото иллюстративное
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В польской столице Варшаве обвалилась крыша торгового центра Sadyba Best Mall из-за сильных дождей. Об этом сообщает польское издание Tysol.

Капитан Якуб Новак из городского штаба Государственной противопожарной службы Польши рассказал телеканалу TVN Warszawa, что крыша обвалилась из-за значительного напора воды.

Торговый центр сейчас закрыт. Спасатели были оперативно направлены на место происшествия, подтвердил пресс-офицер муниципального коменданта Государственной пожарной службы Варшавы. Информации о пострадавших пока нет.

Менеджеры торгового центра в соцсетях сообщили, что помещение будет «закрыто до дальнейшего уведомления».

«В связи с сильными осадками ТРЦ «Усадьба Бест Молл» закрыт до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за неудобства», - говорится в официальном заявлении администрации центра.

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