Прем'єр країни вважає, що потрібно вивчити всі можливості, включно з членством у БРІКС.

Сербія розглядає можливість приєднання до БРІКС як альтернативу вступу до Євросоюзу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр країни Александар Вулін в інтерв'ю Berliner Zeitung.

Він вважає, «було б безвідповідальним не вивчити всі можливості, включно з членством у БРІКС».

«Якщо БРІКС приваблює інші країни, наприклад, Емірати, Саудівську Аравію чи Туреччину, то чому б для Сербії мало бути інакше? Тож безсумнівно, що БРІКС став реальною альтернативою ЄС», - заявив Вулін.

Прем’єр додав, що Сербія обов'язково направить представника на саміт БРІКС у Казані.

BRICS — це група економічного та геополітичного співробітництва, заснована з ініціативи рф у 2009 році. Акронім БРІКС має англомовний відповідник BRICS, що містить перші літери назв країн Brazil, russia, India, China, South Africa.

Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

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