Премьер страны считает, что нужно изучить все возможности, включая членство в БРИКС.

Сербия рассматривает возможность присоединения к БРИКС как альтернативу вступлению в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер-министр страны Александар Вулин в интервью Berliner Zeitung.

Он считает, «было бы безответственным не изучить все возможности, включая членство в БРИКС».

«Если БРИКС привлекает другие страны, например, Эмираты, Саудовскую Аравию или Турцию, то почему для Сербии должно быть иначе? Так что несомненно, что БРИКС стал реальной альтернативой ЕС», - заявил Вулин.

Премьер добавил, что Сербия обязательно направит представителя на саммит БРИКС в Казани.

BRICS - это группа экономического и геополитического сотрудничества, основанная по инициативе рф в 2009 году. Акроним БРИКС имеет англоязычный соответствие BRICS, содержащий первые буквы названий стран Brazil, russia, India, China, South Africa.

Группа не является официальной многосторонней организацией, как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.

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