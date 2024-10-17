У США представили безпілотний вертоліт UH-72B Lakota з можливістю доставки вантажів до 2 тонн

Морські піхотинці США отримали роботизований вертоліт UH-72B Lakota для автономних вантажних перевезень.

Джерело фото: Interesting Engineering

У США морські піхотинці отримали демонстраційний зразок роботизованого вертольота UH-72B Lakota, розробленого компанією Airbus US Space & Defense. Цей гелікоптер здатний autonomously доставляти вантажі вагою до двох тонн, повідомляє видання Interesting Engineering.

Успішна демонстрація вертольота відбулася на авіабазі Корпусу морської піхоти Нью-Рівер і базі Лежен, де були оцінені його експлуатаційні характеристики в рамках проєкту, спрямованого на покращення повітряної логістики морських піхотинців. Під час демонстрації підтверджено здатність автономного вертольота перевезти спеціалізовані вантажі.

Подальші демонстрації заплановано на 2024 і 2025 роки, що дозволить отримати додаткову інформацію про можливості UH-72B Lakota. Гелікоптер створено на основі платформи H145/UH-72, яка є однією з найпоширеніших легких дводвигунових моделей у світі.

UH-72B Lakota оснащений цифровою магістраллю MOSA і доступним SWAP для розширення функціональності. Вертоліт може перевозити до двох тонн основних вантажів на високих швидкостях, з дальністю польоту близько 350 морських миль і максимальною злітною вагою в 8378 фунтів, а робоча висота досягає 20 000 футів при крейсерській швидкості 135 вузлів.

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