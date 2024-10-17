В США представили беспилотный вертолет UH-72B Lakota с возможностью доставки грузов до 2 тонн

Морские пехотинцы США получили роботизированный вертолет UH-72B Lakota для автономных грузовых перевозок.

Источник фото: Interesting Engineering

В США морские пехотинцы получили демонстрационный образец роботизированного вертолета UH-72B Lakota, разработанного компанией Airbus US Space & Defense. Этот вертолет способен autonomously доставлять грузы весом до двух тонн, сообщает издание Interesting Engineering.

Успешная демонстрация вертолета состоялась на авиабазе Корпуса морской пехоты Нью-Ривер и базе Лежен, где были оценены его эксплуатационные характеристики в рамках проекта, направленного на улучшение воздушной логистики морских пехотинцев. Во время демонстрации подтверждена способность автономного вертолета перевезти специализированные грузы.

Дальнейшие демонстрации запланированы на 2024 и 2025 годы, что позволит получить дополнительную информацию о возможностях UH-72B Lakota. Вертолет создан на основе платформы H145/UH-72, которая является одной из самых распространенных легких двухдвигательных моделей в мире.

UH-72B Lakota оснащен цифровой магистралью MOSA и доступным SWAP для расширения функциональности. Вертолет может перевозить до двух тонн основных грузов на высоких скоростях, с дальностью полета около 350 морских миль и максимальным взлетным весом в 8378 фунтов, а рабочая высота достигает 20 000 футов при крейсерской скорости 135 узлов.

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