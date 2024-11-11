Молдова зафіксувала нові «пародії» рф – дрони для перевантаження української ППО

У Молдові виявили рештки російських дронів без бойових частин.

Джерело фото: Головне управління розвідки Міноборони

На території Молдови були виявлені два фальш-дрони без бойових частин, які є частиною нової тактики росії у повітряних атаках проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Згідно з інформацією ГУР, протягом жовтня 2024 року росія використала більше 2000 безпілотників, серед яких половина є «фальш-цілями» або приманками, що мають на меті обманювати українську ППО та перевантажувати її. Один із таких дронів-приманок, названий «пародія», не має бойової частини, є набагато меншим і дешевшим за відомі shahed-136/ґерань-2, але оснащений лінзою Люнеберга, яка радіолокаційно імітує бойові дрони.

Дослідження російських «пародій» показало, що навіть примітивні дрони, виготовлені з фанери, не можуть бути самостійно вироблені в росії. Модулі польотного контролера цих дронів містять компоненти від компаній із КНР, США, Швейцарії та Тайваню, що свідчить про використання закордонних технологій у виробництві.

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