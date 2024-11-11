Молдова зафиксировала новые «пародии» рф – дроны для перегрузки украинской ПВО

В Молдове обнаружили остатки российских дронов без боевых частей.

Источник фото: Главное управление разведки Минобороны

На территории Молдовы были обнаружены два фальш-дрона без боевых частей, которые являются частью новой тактики россии в воздушных атаках против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Согласно информации ГУР, в течение октября 2024 года россия использовала более 2000 беспилотников, среди которых половина является «фальш-целями» или приманками, имеющими целью обманывать украинскую ПВО и перегружать ее. Один из таких дронов-приманок, названный «пародия», не имеет боевой части, намного меньше и дешевле известных shahed-136/герань-2, но оснащен линзой Люнеберга, которая радиолокационно имитирует боевые дроны.

Исследование российских «пародий» показало, что даже примитивные дроны, изготовленные из фанеры, не могут быть самостоятельно произведены в россии. Модули полетного контроллера этих дронов содержат компоненты от компаний из КНР, США, Швейцарии и Тайваня, что свидетельствует об использовании зарубежных технологий в производстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.