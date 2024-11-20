«Бог у машині» – у Швейцарії запустили ШІ-Ісуса для духовних консультацій

ШІ-Ісус приймає запитання та сповіді – у Люцерні поєднали віру й технології.

Джерело фото: Daily Mail

У церкві Святого Петра в Люцерні представили інноваційний арт-проєкт «Deus in Machina» («Бог у машині»), в рамках якого віряни можуть поспілкуватися зі штучним інтелектом у вигляді голографічного Ісуса Христа. ШІ-Ісус приймає запитання та сповіді, забезпечуючи інтерактивний духовний досвід, повідомляє Daily Mail.

Як працює ШІ-Ісус?

Штучний інтелект розробили на базі Нового Заповіту та релігійного контенту з Інтернету. У спеціальній сповідальні на екрані зображується обличчя Ісуса, яке реагує на слова відвідувача, даючи відповіді у реальному часі. ШІ може розмовляти 100 мовами та адаптується до різних культур.

На початку кожної сесії користувач отримує попередження: «За жодних обставин не розголошуйте особисту інформацію, користуйтеся цією послугою на свій страх і ризик, натисніть кнопку, якщо ви згодні».

Враження відвідувачів

За словами організаторів, дві третини людей, які скористалися послугою, назвали її «духовним досвідом». Один із відвідувачів поділився: «Я питав про спіраль насильства та отримав пораду: молитва, а не помста».

Водночас інші скептично оцінили проект, вважаючи поради «універсальними» або навіть «маркетинговим трюком».

Технологічні аспекти

ШІ-Ісус був створений командою комп’ютерних вчених і теологів з Люцернського університету прикладних наук і мистецтв. Хоча спочатку модель працювала на основі ChatGPT-4 від OpenAI, її змінили з огляду на конфіденційність даних.

Реакція на інновацію

Хоча проект має тимчасовий характер, у церкві Святого Петра вважають, що такі технології можуть у майбутньому частково замінити пасторів. Проте, не всі підтримують ідею, і вже були застереження, що подібні ініціативи можуть мати непередбачувані наслідки.

ШІ-Ісус привертає увагу як духовний, так і технологічний експеримент, викликаючи дискусії про роль технологій у релігійному житті.

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