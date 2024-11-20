«Бог в машине» – в Швейцарии запустили ИИ-Иисуса для духовных консультаций

ИИ-Иисус принимает вопросы и исповеди – в Люцерне соединили веру и технологии.

Источник фото: Daily Mail

В церкви Святого Петра в Люцерне представили инновационный арт-проект «Deus in Machina» («Бог в машине»), в рамках которого верующие могут пообщаться с искусственным интеллектом в виде голографического Иисуса Христа. ИИ-Иисус принимает вопросы и исповеди, обеспечивая интерактивный духовный опыт, сообщает Daily Mail.

Как работает ИИ-Иисус?

Искусственный интеллект разработали на базе Нового Завета и религиозного контента из Интернета. В специальной исповедальни на экране изображается лицо Иисуса, которое реагирует на слова посетителя, давая ответы в реальном времени. ИИ может разговаривать на 100 языках и адаптируется к различным культурам.

В начале каждой сессии пользователь получает предупреждение: «Ни при каких обстоятельствах не разглашайте личную информацию, пользуйтесь этой услугой на свой страх и риск, нажмите кнопку, если вы согласны».

Впечатления посетителей

По словам организаторов, две трети людей, которые воспользовались услугой, назвали её «духовным опытом». Один из посетителей поделился: «Я спрашивал о спирали насилия и получил совет: молитва, а не месть».

В то же время другие скептически оценили проект, считая советы «универсальными» или даже «маркетинговым трюком».

Технологические аспекты

ИИ-Иисус был создан командой компьютерных ученых и теологов из Люцернского университета прикладных наук и искусств. Хотя изначально модель работала на основе ChatGPT-4 от OpenAI, ее изменили ввиду конфиденциальности данных.

Реакция на инновацию

Хотя проект носит временный характер, в церкви Святого Петра считают, что такие технологии могут в будущем частично заменить пасторов. Однако, не все поддерживают идею, и уже были предостережения, что подобные инициативы могут иметь непредсказуемые последствия.

ИИ-Иисус привлекает внимание как духовный, так и технологический эксперимент, вызывая дискуссии о роли технологий в религиозной жизни.

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