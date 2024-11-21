Велика Британія підготувала майже 600 українських медиків з початку війни

Майже 600 фахівців уже готові до служби.

Джерело фото: ukrinform

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що з початку повномасштабного російського вторгнення було підготовлено майже 600 українських бойових медиків. Про це відомство повідомило на своїй сторінці в X.

За інформацією Міноборони Великої Британії, кожен український рекрут програми Interflex проходить навчання з надання першої медичної допомоги та отримує аптечку. Це є частиною комплексної підтримки України в рамках міжнародної місії, спрямованої на підготовку та вдосконалення військових навичок.

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