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Що робити суб’єкту господарювання у разі несправності програмного РРО

21:07, 21 листопада 2024
Якщо несправність пов’язана з порушенням роботи програмного забезпечення, то слід оновити версію програмного забезпечення ПРРО та повторити процедуру закриття зміни.
Що робити суб’єкту господарювання у разі несправності програмного РРО
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Фахівці Канівської ДПІ Головного управління ДПС у Черкаській області роз’яснюють, що робити суб’єкту господарювання  у разі несправності програмного РРО.

Зазначається, що у разі несправності програмного реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання необхідно встановити вид несправності та:  

  • якщо несправність пов’язана з порушенням роботи програмного забезпечення, то слід оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни;
  • якщо виявлено несправність (пошкодження) самого пристрою – слід подати Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО (за ідентифікатором  форми J/F1316701) з позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати Заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (за ідентифікатором форми J/F1316605) з позначкою про відновлення роботи;
  • якщо пристрій викрадено/втрачено, слід подати Повідомлення за ф. №2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому разі реєстрація викраденого/втраченого ПРРО скасовується. Для відновлення проведення розрахункових операцій необхідно зареєструвати новий ПРРО, якому у встановленому порядку буде присвоєно фіскальний номер.

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