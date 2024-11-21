Если неисправность связана с нарушением работы программного обеспечения, следует обновить версию программного обеспечения ПРРО и повторить процедуру закрытия изменения.

Специалисты Каневской ГНИ Главного управления ГНС в Черкасской области разъясняют, что делать субъекту хозяйствования в случае неисправности программного РРО.

Отмечается, что в случае неисправности программного регистратора расчетных операций субъекту хозяйствования необходимо установить вид неисправности и:

если неисправность связана с нарушением работы программного обеспечения, следует обновить версию ПО ПРРО и повторить процедуру закрытия изменения;

если обнаружена неисправность (повреждение) самого устройства – следует подать Уведомление об обнаружении неисправностей программного регистратора расчетных операций по форме №2-ПРРО (поидентификатору формы J/F1316701) с отметкой о неисправности и после возобновления работы устройства подать Заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций по форме №1-ПРРО (по идентификатору формы J/F1316605) с отметкой о возобновлении работы;

если устройство похищено/потеряно, следует подать Уведомление по ф. №2-ПРРО с пометкой о краже.

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