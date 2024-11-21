Великобритания подготовила почти 600 украинских медиков с начала войны

Почти 600 специалистов уже готовы к службе.

Источник фото: ukrinform

Министерство обороны Великобритании сообщило, что с начала полномасштабного российского вторжения было подготовлено почти 600 украинских боевых медиков. Об этом ведомство сообщило на своей странице в X.

По информации Минобороны Великобритании, каждый украинский рекрут программы Interflex проходит обучение по оказанию первой медицинской помощи и получает аптечку. Это является частью комплексной поддержки Украины в рамках международной миссии, направленной на подготовку и совершенствование военных навыков.

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