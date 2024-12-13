США збільшать тарифи на імпорт китайських компонентів для сонячної енергетики до 50%

США з 1 січня піднімуть мита на китайський полікремній, пластини та вольфрам.

США підвищать тарифи на імпорт китайських компонентів для сонячної енергетики до 50% у 2025 році. Про це йдеться в документі офісу Торгового представника США.

«Залежність від імпорту з Китаю, що триває, робить американські ланцюжки поставок уразливими. Підвищення мит підтримає національне виробництво та розвиток промисловості», — наголошується у заяві.

Тарифи на вироби з вольфраму, включаючи пластини та фольгу, зростуть до 25%. Заходи спрямовані на захист національної безпеки та підтримку таких галузей, як оборона, автомобілебудування та енергетика.

Крім того, тарифи на комплектуючі сонячних батарей та мікрочіпів, включаючи полікремній та кремнієві пластини, зростуть до 50%.

Ці заходи, як зазначається, спрямовані на протидію "несумлінній торговій практиці Китаю" та посилення конкуренції на внутрішньому ринку США.

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