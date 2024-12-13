Надмірне навантаження на судову систему впливає на строки розгляду справ і якість рішень – голова КЦС ВС Борис Гулько

Голова КЦС ВС Борис Гулько звернув увагу на критичну ситуацію з кадровим наповненням в апеляційних судах, до яких за останні 10 років не було призначено жодного нового суддю.

Надмірне навантаження на судову систему впливає на строки розгляду справ і якість рішень. Про це сказав голова Касаційного цивільного суду у складі ВС Борис Гулько на пресконференції ВККС, присвяченій оголошенню про добір кандидатів на посади суддів місцевих судів.

За його словами, кадровий дефіцит суддів має щонайменше два наслідки. По-перше, він призводить до збільшення строків розгляду справ. Це очевидно, адже якщо суддя отримує щодня десятки нових справ, він не може їх усі одночасно розглянути. По-друге, брак суддів не може не впливати на якість розгляду справ.

Борис Гулько зазначив, що для якісного розгляду справи потрібно насамперед організувати сам її розгляд, вивчити ключові доводи сторін, проаналізувати законодавство, детально ознайомитись із судовою практикою в цій категорії справ (в ідеалі – з практикою Європейського суду з прав людини), провести судові засідання відповідно до норм процесуальних законів та скласти якісне судове рішення. При цьому в умовах кадрового дефіциту, який сьогодні існує в судовій системі, судді мають брак часу.

На цю проблему звертає увагу і Європейська комісія, тож питання кадрового голоду є одним із ключових, яке ми маємо вирішити в процесі євроінтеграції.

Як свідчить статистика за останні 10 років, навантаження на судову систему коливається в межах 4–5 млн справ на рік, а кількість суддів зменшилася за цей час майже вдвічі.

Ще одним наслідком надмірного навантаження на судову систему та відсутності достатньої кількості суддів є збільшення кількості звернень проти України до ЄСПЛ унаслідок порушення розумних строків. Упродовж 2021–2024 років Суд констатував 191 порушення щодо надмірної тривалості проваджень в Україні в контексті ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Борис Гулько наголосив, що подолання озвучених проблем є необхідним кроком задля забезпечення розумних строків розгляду справ та поліпшення якості судових рішень, а головне – забезпечення доступу громадян до правосуддя. Тому він привітав рішення Комісії оголосити про початок добору суддів місцевих судів як основної ланки судової системи, а також зазначив, що працівники апаратів судів готові до такого конкурсу та візьмуть у ньому участь.

Голова КЦС ВС звернув увагу на критичну ситуацію з кадровим наповненням в апеляційних судах, до яких за останні 10 років не було призначено жодного нового суддю. Тому, крім апеляційних судів Києва та західних областей України, всі інші перебувають у критичній ситуації.

Стосовно місцевих судів Борис Гулько відзначив суттєве навантаження на суддів у великих містах, зокрема, в районних судах столиці. Це передусім пов’язано з міграційними процесами, спричиненими збройною агресією рф. Водночас через війну виникають нові правовідносини й, відповідно, суди розглядають нові категорії справ.

Також голова КЦС ВС акцентував на складній ситуації в судах, розташованих у прифронтових регіонах. Попри кадрову нестачу вони працюють під обстрілами в зруйнованих приміщеннях, забезпечуючи доступ громадян до правосуддя. Тому Борис Гулько звернувся до ВККС України і Вищої ради правосуддя з проханням першочергово звернути увагу саме на ці суди під час вирішення питання стосовно забезпечення судів кадрами.

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