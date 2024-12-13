Чрезмерная нагрузка на судебную систему влияет на сроки рассмотрения дел и качество решений – глава КЦС ВС Борис Гулько

Председатель КЦС ВС Борис Гулько обратил внимание на критическую ситуацию с кадровым наполнением в апелляционных судах, в которые за последние 10 лет не было назначено ни одного нового судью.

Чрезмерная перегрузка на судебную систему влияет на сроки рассмотрения дел и качество решений. Об этом сказал председатель Кассационного гражданского суда в составе ВС Борис Гулько на пресс-конференции ВККС, посвященной объявлению о подборе кандидатов на должности судей местных судов.

По его словам, кадровый дефицит судей имеет по меньшей мере два последствия. Во-первых, он приводит к увеличению сроков рассмотрения дел. Это очевидно, ведь если судья получает каждый день десятки новых дел, он не может их все одновременно рассмотреть. Во-вторых, нехватка судей не может не влиять на качество рассмотрения дел.

Борис Гулько отметил, что для качественного рассмотрения дела нужно прежде всего организовать само его рассмотрение, изучить ключевые доводы сторон, проанализировать законодательство, детально ознакомиться с судебной практикой в ​​этой категории дел (в идеале – с практикой Европейского суда по правам человека), провести судебные заседания соответственно норм процессуальных законов и составить качественное судебное решение. При этом в условиях кадрового дефицита, который сегодня существует в судебной системе, у судей нет времени.

На эту проблему обращает внимание и Европейская комиссия, поэтому вопрос кадрового голода является одним из ключевых, который мы должны решить в процессе евроинтеграции.

Как свидетельствует статистика за последние 10 лет, нагрузка на судебную систему колеблется в пределах 4-5 млн. дел в год, а количество судей уменьшилось за это время почти вдвое.

Еще одним следствием чрезмерной нагрузки на судебную систему и отсутствием достаточного количества судей является увеличение количества обращений против Украины в ЕСПЧ вследствие нарушения разумных сроков. В течение 2021-2024 годов Суд констатировал 191 нарушение относительно чрезмерной продолжительности производств в Украине в контексте ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Борис Гулько подчеркнул, что преодоление озвученных проблем является необходимым шагом для обеспечения разумных сроков рассмотрения дел и улучшения качества судебных решений, а главное – обеспечения доступа граждан к правосудию. Поэтому он приветствовал решение Комиссии объявить о начале отбора судей местных судов как основного звена судебной системы, а также отметил, что работники аппаратов судов готовы к такому конкурсу и примут в нем участие.

Глава КЦС ВС обратил внимание на критическую ситуацию с кадровым наполнением в апелляционных судах, в которые за последние 10 лет не было назначено ни одного нового судью. Поэтому кроме апелляционных судов Киева и западных областей Украины все остальные находятся в критической ситуации.

В отношении местных судов Борис Гулько отметил существенную нагрузку на судей в крупных городах, в частности, в районных судах столицы. Это, прежде всего, связано с миграционными процессами, вызванными вооруженной агрессией России. В то же время из-за войны возникают новые правоотношения и, соответственно, суды рассматривают новые категории дел.

Также глава КЦС ВС акцентировал внимание на сложной ситуации в судах, расположенных в прифронтовых регионах. Несмотря на кадровую нехватку, они работают под обстрелами в разрушенных помещениях, обеспечивая доступ граждан к правосудию. Поэтому Борис Гулько обратился в ВККС Украины и Высший совет правосудия с просьбой в первую очередь обратить внимание именно на эти суды при решении вопроса об обеспечении судов кадрами.