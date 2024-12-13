США с 1 января поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам.

США повысят тарифы на импорт китайских компонентов для солнечной энергетики до 50% в 2025 году. Об этом сказано в документе офиса Торгового представителя США.

«Продолжающаяся зависимость от импорта из Китая делает американские цепочки поставок уязвимыми. Повышение пошлин поддержит национальное производство и развитие промышленности», — отмечается в заявлении.

Тарифы на изделия из вольфрама, включая пластины и фольгу, вырастут до 25%. Меры направлены на защиту национальной безопасности и поддержку таких отраслей, как оборона, автомобилестроение и энергетика.

Кроме того, тарифы на комплектующие солнечных батарей и микрочипов, включая поликремний и кремниевые пластины, возрастут до 50%.

Эти меры, как отмечается, направлены на противодействие "недобросовестной торговой практике Китая" и усиление конкуренции на внутреннем рынке США.

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