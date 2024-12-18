Байден наполягає, що літаючі об’єкти у небі США «не становлять небезпеки»

За словами Джо Байдена, за літаючими об’єктами уважно стежать.

Джерело фото: Brian Glenn/АР

Президент Джо Байден наголосив, що навколо таємничої серії дронів у США немає «відчуття небезпеки». Його заяву цитує Independent.

«Ймовірно, нічого поганого, але вони (ред: служби) все це перевіряють», — сказав він журналістам у Білому домі 17 грудня на тлі зростаючих вимог громадськості надати пояснення.

Як писала «Судово-юридична газета», ФБР просить жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на літальні апарати на тлі різкого зростання кількості повідомлень про випадки появи дронів на східному узбережжі США. У заяві, опублікованій ФБР і поліцією штату Нью-Джерсі, влада чітко застерегла від подібних дій.

Як зазначає Fox News, спостереження безпілотників викликало колективне відчуття паніки серед жителів, які вийшли в соціальні мережі, щоб поділитися фотографіями та відео ймовірних безпілотників, знятих у темному небі США. Деякі користувачі соціальних мереж спробували «взяти справу у свої руки», зокрема за допомогою лазерного променя.

Джо Байден заявив, що за літаючими об’єктами уважно стежать, але «поки що немає відчуття небезпеки».

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