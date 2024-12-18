Практика судов
  1. В мире

Байден настаивает, что летающие объекты в небе США «не представляют опасности»

16:20, 18 декабря 2024
По словам Джо Байдена, за летающими объектами внимательно следят.
Байден настаивает, что летающие объекты в небе США «не представляют опасности»
Источник фото: Brian Glenn/АР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Джо Байден подчеркнул, что вокруг таинственной серии дронов в США нет «ощущения опасности». Его заявление цитирует Independent.

«Вероятно, ничего плохого, но они (ред: службы) все это проверяют», - сказал он журналистам в Белом доме 17 декабря на фоне растущих требований общественности дать объяснения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ФБР просит жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на летательные аппараты на фоне резкого роста сообщений о случаях появления дронов на восточном побережье США. В заявлении, опубликованном ФБР и полицией штата Нью-Джерси, власти четко предостерегли от подобных действий.

Как отмечает Fox News, наблюдение беспилотников вызвало коллективное чувство паники среди вышедших в социальные сети жителей, чтобы поделиться фотографиями и видео вероятных беспилотников, снятых в темном небе США. Некоторые пользователи социальных сетей попытались «взять дело в свои руки», в том числе с помощью лазерного луча.

Джо Байден заявил, что за летающими объектами внимательно следят, но «пока нет ощущения опасности».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

ФБР призвало жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на объекты в небе

Вооруженные силы США и разведывательные службы призвали к спокойствию на фоне увеличения количества случаев появления дронов.

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді