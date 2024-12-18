Байден настаивает, что летающие объекты в небе США «не представляют опасности»

По словам Джо Байдена, за летающими объектами внимательно следят.

Источник фото: Brian Glenn/АР

Президент Джо Байден подчеркнул, что вокруг таинственной серии дронов в США нет «ощущения опасности». Его заявление цитирует Independent.

«Вероятно, ничего плохого, но они (ред: службы) все это проверяют», - сказал он журналистам в Белом доме 17 декабря на фоне растущих требований общественности дать объяснения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ФБР просит жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на летательные аппараты на фоне резкого роста сообщений о случаях появления дронов на восточном побережье США. В заявлении, опубликованном ФБР и полицией штата Нью-Джерси, власти четко предостерегли от подобных действий.

Как отмечает Fox News, наблюдение беспилотников вызвало коллективное чувство паники среди вышедших в социальные сети жителей, чтобы поделиться фотографиями и видео вероятных беспилотников, снятых в темном небе США. Некоторые пользователи социальных сетей попытались «взять дело в свои руки», в том числе с помощью лазерного луча.

Джо Байден заявил, что за летающими объектами внимательно следят, но «пока нет ощущения опасности».

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