Данные из ЕГР относительно лица, имеющего право совершать действия от имени юридического лица на основе самопредставительства, являются надлежащим подтверждением полномочий в суде — БП ВС

Лицо, через которое юридическое лицо действует на основе самопредставительства, должно подтвердить суду этот свой статус.

Наличие сведений относительно лица, имеющего право совершать действия от имени юридического лица на основе самопредставительства, в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований является официальным и достаточным подтверждением того, что юридическое лицо действует в суде через определенное лицо на основе самопредставительства (с учетом соответствующих ограничений полномочий, если таковые имеются).

В случае предоставления такой информации в суд, отсутствия в отношении этого спора, о котором уведомлено суд, основания дополнительно подтверждать эти полномочия документами, которые по своему содержанию являются определенными ч. 3 ст. 56 ХПК Украины – уставом, положением, трудовым договором (контрактом), отсутствуют, поскольку суд может полагаться на сведения из Единого государственного реестра как на достоверные.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда.

Фермерське господарство оскаржило до апеляційного суду рішення місцевого суду про відмову в задоволенні позову ФГ до держави про стягнення моральної шкоди.

Апеляційний суд відкрив провадження та двічі зобов’язував особу, яка підписала апеляційну скаргу від імені ФГ, надати до суду статут, положення чи трудовий договір, які б підтверджували її участь у справі за правилами самопредставництва юридичної особи.

У зв’язку з невиконанням зазначених вимог апеляційний суд закрив апеляційне провадження.

Велика Палата ВС вказала на те, що формулювання ч. 3 ст. 56 ГПК України дає змогу зробити висновок про те, через яких осіб можливе самопредставництво юридичної особи, а також про те, що, окрім керівника і члена виконавчого органу, такими особами можуть бути також інші особи, уповноважені діяти від імені юридичної особи відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту).

Особа, через яку юридична особа діє на засадах самопредставництва, має підтвердити суду цей свій статус. При цьому процесуальний закон не містить вичерпного переліку документів, якими для суду можуть бути підтверджені повноваження особи, через яку юридична особа діє на засадах самопредставництва. Вочевидь, це можуть бути й документи, вказані в ч. 3 ст. 56 ГПК України, зокрема статут, положення, трудовий договір (контракт).

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, зокрема про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи.

З огляду на викладене ВП ВС дійшла висновку, що в разі, якщо відповідні відомості щодо особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи на засадах самопредставництва, внесені до Єдиного державного реєстру, ці відомості є офіційним та достатнім підтвердженням того, що юридична особа діє в суді через певну особу на засадах самопредставництва (з урахуванням відповідних обмежень повноважень, якщо такі є).

Втім, поза увагою апеляційного суду залишилася наявна в матеріалах справи роздруківка з Єдиного державного реєстру інформації щодо ФГ як юридичної особи, за якою підписант апеляційної скарги зазначений як особа, уповноважена вчиняти дії від імені цієї юридичної особи.

Отже, в матеріалах справи містилося належне та достатнє підтвердження наявності у скаржника повноважень вчиняти дії від імені ФГ на засадах самопредставництва.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 20 листопада 2024 року у справі № 910/16580/23 (провадження № 12-30гс24) можна за посиланням.

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