На Волыни в результате ужасного ДТП погиб водитель, пассажиры микроавтобуса – в больнице

Транспортное средство слетело в кювет и столкнулось с деревом.

На Волыни смертельное дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь водителя и повлекло за собой госпитализацию пятерых пассажиров. Как сообщили в Патрульной полиции Украины, ДТП произошло 18 декабря утром.

По предварительной информации правоохранителей, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и столкнулось с деревом.

В полиции подчеркивают, что внимательность, соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения — это не только обязанность, но и лучший способ уберечь себя, пассажиров и всех участников движения.

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