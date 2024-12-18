ФБР призвало жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на объекты в небе

Вооруженные силы США и разведывательные службы призвали к спокойствию на фоне увеличения количества случаев появления дронов.

ФБР просит жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на летательные аппараты на фоне резкого роста сообщений о случаях появления дронов на восточном побережье США. В заявлении, опубликованном ФБР и полицией штата Нью-Джерси, власти четко предостерегли от подобных действий.

Как отмечает Fox News, наблюдение беспилотников вызвало коллективное чувство паники среди вышедших в социальные сети жителей, чтобы поделиться фотографиями и видео вероятных беспилотников, снятых в темном небе США. Некоторые пользователи социальных сетей попытались «взять дело в свои руки», в том числе с помощью лазерного луча.

Заявление офиса ФБР и полиции штата поступило в тот момент, когда жители Нью-Джерси и законодатели выразили разочарование по поводу роста числа наблюдений беспилотников и того, что федеральное правительство не дало ответа о причинах появления дронов.

Тем не менее, официальные лица США пытались подчеркнуть, что эти аппараты на самом деле не представляют угрозы национальной безопасности. Генерал-майор Патрик С. Райдер, пресс-секретарь Пентагона во время брифинга 17 декабря исключил идею, что беспилотники являются частью испытываемой США «экспериментальной программы».

В совместном заявлении в понедельник Министерство внутренней безопасности, ФБР, Федеральная авиационная администрация и Министерство обороны заявили, что, хотя они «признают обеспокоенность» широкой общественности, нет никаких доказательств того, что дроны являются «аномальными» или есть угроза общественной безопасности или национальной безопасности США.

Отдельные высокопоставленные чиновники ЦРУ, ФБР и Министерства обороны отправились на Капитолийский холм 17 декабря, чтобы проинформировать законодателей в Комитете по разведке Палаты представителей о росте количества замеченных дронов.

16 декабря ФБР сообщило, что получило более 5000 сообщений о вероятном наблюдении дронов за последние «несколько недель», что отражает рост паники среди некоторых жителей, в том числе многих обратившихся в социальные сети, чтобы задокументировать свои наблюдения в социальных сетях.

Конгрессмен от штата Коннектикут Джим Хаймс призвал другие федеральные агентства, включая Федеральную авиационную администрацию, поделиться с общественностью дополнительной информацией о наблюдениях за беспилотниками.

«Простое размещение информации, чтобы заполнить этот информационный вакуум, было бы полезным», - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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