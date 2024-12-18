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ФБР закликало жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на об’єкти у небі

15:20, 18 грудня 2024
Збройні сили США та розвідувальні служби закликали до спокою на тлі збільшення кількості випадків появи дронів.
ФБР закликало жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на об’єкти у небі
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ФБР просить жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на літальні апарати на тлі різкого зростання кількості повідомлень про випадки появи дронів на східному узбережжі США. У заяві, опублікованій ФБР і поліцією штату Нью-Джерсі, влада чітко застерегла від подібних дій.

Як зазначає Fox News, спостереження безпілотників викликало колективне відчуття паніки серед жителів, які вийшли в соціальні мережі, щоб поділитися фотографіями та відео ймовірних безпілотників, знятих у темному небі США. Деякі користувачі соціальних мереж спробували «взяти справу у свої руки», зокрема за допомогою лазерного променя. 

Заява офісу ФБР і поліції штату надійшла в той момент, коли жителі Нью-Джерсі та законодавці висловили розчарування з приводу зростання кількості спостережень безпілотників і того, що федеральний уряд не надав відповіді про причини появи дронів.

Тим не менш, офіційні особи США намагалися підкреслити, що ці апарати насправді не становлять загрози національній безпеці. Генерал-майор Патрік С. Райдер, прес-секретар Пентагону під час брифінгу 17 грудня виключив ідею, що безпілотники є частиною «експериментальної програми», яку випробовує США

У спільній заяві в понеділок Міністерство внутрішньої безпеки , ФБР, Федеральна авіаційна адміністрація та Міністерство оборони заявили, що, хоча вони «визнають стурбованість» широкої громадськості, немає жодних доказів того, що дрони є «аномальними» або є загроза громадській безпеці чи національній безпеці США.

Окремі високопоставлені чиновники з ЦРУ, ФБР і Міністерства оборони вирушили на Капітолійський пагорб 17 грудня, щоб поінформувати законодавців у Комітеті з розвідки Палати представників про зростання кількості помічених дронів.

16 грудня ФБР повідомило, що отримало понад 5000 повідомлень про ймовірне спостереження дронів за останні «кілька тижнів», що відображає зростання паніки серед деяких жителів, у тому числі багатьох, які звернулися до соціальних мереж, щоб задокументувати свої спостереження в соціальних мережах. 

Конгресмен від штату Коннектикут Джим Хаймс закликав інші федеральні агентства, включаючи Федеральну авіаційну адміністрацію, поділитися з громадськістю додатковою інформацією про спостереження за безпілотниками.

«Просте розміщення інформації, щоб заповнити цей інформаційний вакуум, було б корисним», — додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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США

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