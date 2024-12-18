На Волині в результаті жахливої ДТП загинув водій, пасажири мікроавтобусу – у лікарні

Транспортний засіб злетів у кювет та зіткнувся з деревом.

На Волині смертельна дорожньо-транспортна пригода забрала життя водія та спричинила шпиталізацію п'ятьох пасажирів. Як повідомили у Патрульній поліції України, ДТП сталася 18 грудня вранці.

За попередньою інформацією правоохоронців, керманич не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет та зіткнувся з деревом.

У поліції наголошують, що уважність, дотримання швидкісного режиму та правил дорожнього руху — це не лише обов’язок, а й найкращий спосіб уберегти себе, пасажирів і всіх учасників руху.

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