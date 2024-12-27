Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент виконувача обов’язків президента

Однією з підстав стала його відмова призначати суддів Конституційного суду для розгляду справи про імпічмент Юн Сок Йолю.

У п’ятницю, 27 грудня, Національна Асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су. Про це повідомило агентство Yonhap.

Пропозиція про імпічмент Хану була прийнята одноголосно 192 голосами «за». Це перший випадок, коли парламент оголосив імпічмент виконувачу обов'язків президента.

Пропозицію про імпічмент внесла опозиційна Демократична партія після того, як Хан Док Су відмовився призначити додаткових суддів Конституційного суду, які розглядатимуть справу про імпічмент президента Юна.

В якості підстави для імпічменту також вказується участь Хана у введенні воєнного стану в країні та його відмова оприлюднити два законопроекти про спецпрокурора, спрямованих проти Юна та першої леді Кім Гон Хі.

Нагадаємо, президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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