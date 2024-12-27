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Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента

10:18, 27 декабря 2024
Одним из оснований стал его отказ назначать судей Конституционного суда для рассмотрения дела об импичменте Юн Сок Йолю.
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента
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В пятницу, 27 декабря, Национальная Ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Предложение об импичменте Хану было принято единогласно 192 голосами «за». Это первый случай, когда парламент объявил импичмент исполняющему обязанности президента.

Предложение об импичменте внесла оппозиционная Демократическая партия после того, как Хан Док Су отказался назначить дополнительных судей Конституционного суда, которые будут рассматривать дело об импичменте президента Юна.

В качестве основания для импичмента также указывается участие Хана во введении военного положения в стране и его отказ обнародовать два законопроекта о спецпрокуроре, направленных против Юна и первой леди Ким Гон Хи.

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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Южная Корея

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