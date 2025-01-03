Після новорічних свят у Грузії 40 постраждалих через піротехніку

20 людей потрапили до лікарень через інциденти, пов’язані з піротехнікою.

Фото: Interpressnews

Понад 40 людей у Грузії госпіталізували після новорічних свят через травми, спричинені піротехнічними виробами. Про це повідомляє Interpressnews з посиланням на Центр координації та допомоги у надзвичайних ситуаціях.

У Тбілісі служби екстреної допомоги отримали 33 виклики, пов’язані з піротехнікою, з яких 20 випадків завершилися госпіталізацією. У регіонах країни сталося 25 таких інцидентів, ще 20 постраждалих потрапили до лікарень.

Крім того, по всій країні зафіксовано понад 300 випадків отруєнь алкоголем і харчовими продуктами. Госпіталізація знадобилася понад 120 людям.

Медики закликають громадян бути обережними з використанням піротехніки та вживанням спиртного, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.