После новогодних праздников в Грузии 40 пострадавших из-за пиротехники

20 человек попали в больницы из-за инцидентов, связанных с пиротехникой.

Фото: Interpressnews

Более 40 человек в Грузии госпитализировали после новогодних праздников из-за травм, вызванных пиротехническими изделиями. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на Центр координации и помощи в чрезвычайных ситуациях.

В Тбилиси службы экстренной помощи получили 33 вызова, связанные с пиротехникой, из которых 20 случаев завершились госпитализацией. В регионах страны произошло 25 таких инцидентов, еще 20 пострадавших попали в больницы.

Кроме того, по всей стране зафиксировано более 300 случаев отравлений алкоголем и пищевыми продуктами. Госпитализация понадобилась более 120 людям.

Медики призывают граждан быть осторожными с использованием пиротехники и употреблением спиртного, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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