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LinkedIn звинуватили у використанні приватних повідомлень користувачів для тренування штучного інтелекту

11:44, 23 січня 2025
Позов подали до федерального суду Каліфорнії.
LinkedIn звинуватили у використанні приватних повідомлень користувачів для тренування штучного інтелекту
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Соціальну мережу LinkedIn звинуватили у передачі приватних повідомлень користувачів іншим компаніям для навчання моделей штучного інтелекту. Позов подали до федерального суду Каліфорнії. Про це повідомляє BBC.

Згідно з текстом позову, у серпні 2024 року LinkedIn «таємно» впровадила зміну в налаштуваннях конфіденційності, яка автоматично долучала користувачів до програми. Ця програма дозволяла стороннім компаніям використовувати персональні дані користувачів для тренування штучного інтелекту.

Позивачі заявили, що через місяць LinkedIn оновила свою політику конфіденційності, зазначивши, що дані користувачів можуть бути розкриті для навчання штучного інтелекту.

Водночас у розділі «Поширені запитання» компанія пояснила, що користувачі мають можливість відмовитися від надання своїх даних для тренування штучного інтелекту. Проте це не стосується вже проведеного навчання, зазначається у позові.

Представник компанії відповів, що «це неправдиві звинувачення, які не мають під собою жодних підстав».

Позов подали до федерального суду Каліфорнії від імені користувача LinkedIn Premium і «всіх інших», які опинилися в подібній ситуації.

Він вимагає по $1000 компенсації на кожного користувача за ймовірні порушення федерального закону США про збережені комунікації, а також невизначену суму за порушення контракту і закону Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію.

Згідно з електронним листом, який LinkedIn надіслав своїм користувачам минулого року, він не дозволив обмін даними користувачів для навчання штучного інтелекту у Великій Британії, Європейському економічному просторі та Швейцарії.

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