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Зеленський закликав до посилення міжнародного тиску на Росію після комбінованого обстрілу Запоріжжя

10:50, 23 січня 2025
Володимир Зеленський вимагає більше санкцій і ППО для України.
Зеленський закликав до посилення міжнародного тиску на Росію після комбінованого обстрілу Запоріжжя
Фото: BBC
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Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення міжнародного тиску на Росію після масштабного обстрілу Запоріжжя 23 січня. Російські війська атакували місто ракетами та дронами, що призвело до загибелі однієї особи та поранення понад 20 людей, зокрема двомісячної дитини.

«Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям», — сказав Зеленський. Станом на 9:30 23 січня відомо про одну жертву і 26 постраждалих. Серед поранених — рятувальники, які працювали на місці первинної атаки.

Як повідомили в Запорізькій ОВА, під час обстрілу було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок цього без електрики залишилися понад 20 тисяч абонентів, а також об'єкти критичної інфраструктури, включаючи котельні та медичні установи. Місцева влада повідомила про значні руйнування житлових будинків через подальші удари балістичними ракетами.

Президент наголосив на необхідності збільшення санкцій проти Росії та постачання додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст.

«Більші санкції проти Росії потрібні, більше ППО для захисту наших міст і громад і зброя для наших воїнів на фронті. Підтримка України - це те, що рятує життя, і те, що не може чекати», – зазначив Президент.

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росія санкції Запоріжжя Володимир Зеленський ППО

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