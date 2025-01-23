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Зеленский призвал к усилению международного давления на Россию после комбинированного обстрела Запорожья

10:50, 23 января 2025
Владимир Зеленский требует больше санкций и ПВО для Украины.
Зеленский призвал к усилению международного давления на Россию после комбинированного обстрела Запорожья
Фото: BBC
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению международного давления на Россию после масштабного обстрела Запорожья 23 января. Российские войска атаковали город ракетами и дронами, что привело к гибели одного человека и ранению более 20 человек, в том числе двухмесячного ребенка.

«Во время повторного обстрела ранены наши спасатели, которые как раз ликвидировали последствия. На месте работают все соответствующие службы. Делают все, чтобы максимально помочь людям», - сказал Зеленский. По состоянию на 9:30 23 января известно об одной жертве и 26 пострадавших. Среди раненых - спасатели, которые работали на месте первичной атаки.

Как сообщили в Запорожской ОГА, во время обстрела была повреждена энергетическая инфраструктура Запорожья. В результате без электричества остались более 20 тысяч абонентов, а также объекты критической инфраструктуры, включая котельные и медицинские учреждения. Местные власти сообщили о значительных разрушениях жилых домов из-за дальнейших ударов баллистическими ракетами.

Президент подчеркнул необходимость увеличения санкций против России и поставки дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

«Большие санкции против России нужны, больше ПВО для защиты наших городов и общин и оружие для наших воинов на фронте. Поддержка Украины - это то, что спасает жизни, и то, что не может ждать», - отметил Президент.

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россия санкции Запорожье Владимир Зеленский ПВО

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